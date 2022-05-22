В Ереване в ходе церемонии открытия чемпионата Европы по боксу неизвестные подняли «флаг» сепаратистов Карабаха. Впрочем, ненадолго.
При появлении охраны провокаторы тут же ударились в бега.
В Ереване в ходе церемонии открытия чемпионата Европы по боксу неизвестные подняли «флаг» сепаратистов Карабаха. Впрочем, ненадолго.
При появлении охраны провокаторы тут же ударились в бега.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий