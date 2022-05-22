Украинские беженцы, которые решат остаться в Эстонии, на какое-то время замедлят сокращение населения республики, заявил эксперт центра мониторинга развития Магнус Пийритс 22 мая, комментируя изданный центром рапорт «Влияние украинских военных беженцев на население Эстонии: три сценария», сообщает Postimees.

«Если военные беженцы останутся в Эстонии, это прежде всего отсрочит сокращение численности населения. 10000 военных беженцев позволили бы удержать численность населения Эстонии выше обычной на девять лет, 30000 военных беженцев — на 22 года, а 60000 человек — на 40 лет», — сказал Пийритс.

Специалист отметил, что прибытие беженцев вызывает резкий рост количества населения страны, но в перспективе не сможет переломить тенденции его снижения из-за малой рождаемости. На период до 2050 года, по мнению авторов рапорта, украинцы смогут заметно улучшить положение не рынке труда, поскольку многие имеют образование не ниже среднего, и прибывают с детьми.