Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Брюсселе проводит встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Беседа тет-а-тет с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем», — сообщил премьер в соцсети.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Брюсселе проводит встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Беседа тет-а-тет с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем», — сообщил премьер в соцсети.
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