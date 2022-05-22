Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки могут дать гарантии Турции о более тщательном наблюдении за связями террористической организации РКК в Финляндии.

Об этом Хаависто сказал в интервью телеканалу Yle.

Хаависто выразил надежду на то, что Хельсинки и Анкара смогут прийти к согласию в вопросе членства Финляндии в НАТО. По его словам, переговоры могут занять несколько недель.

Политик подчеркнул, что переговоры (с Турцией) продолжатся на официальном уровне.

«Несколько дней назад я сказал, что переговоры могут занять несколько дней. Теперь мы можем сказать, что переговоры продлятся даже несколько дней. Я оптимистично настроен, что удастся решить проблемы», — сказал он.

Хаависто заявил, что власти могут дать Турции гарантии о более тщательном наблюдении за связями террористической организации РКК в Финляндии.

«Мы, безусловно, можем дать такие гарантии Турции. Поскольку РКК признана террористической организацией в Европе, для нас важно выполнить свои обязательства, чтобы не допустить террористической деятельности и в Финляндии», — сказал он.