Вечером в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц выступил с новым заявлением перед прессой, сообщив, что немецкий бундестаг принял решение о передаче Киеву летального оружия.

Шольц заявил, что Киев предоставил Берлину список всех необходимых для нужд ВСУ вооружений, с которым правительство Германии уже ознакомилось.

По словам немецкого канцлера, список был передан оборонным концернам Германии, которые будут производить смертоносное оружие для армии Украины.

При этом Олаф Шольц подчеркнул, что извиняется за то, что ранее отказывал в поставках вооружений Киеву, однако теперь готов одобрить поставку Украине систем ПВО и противотанковых орудий.

Также Шольц сообщил, что Берлин выделит правительству Украины дополнительные средства для того, чтобы ВСУ смогли сами приобрести необходимые вооружения.

