Американские болельщики ополчились на российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который уехал на время межсезонья в Россию. Сообщения в его адрес фанаты оставляют в социальных сетях.

«До свидания, пусть едет домой», — написал один из фанатов в комментариях под постом журналиста Washington Post Барри Сврлуги об Овечкине.

«Ови плохой, очень плохой человек. Как же я рад, что не являюсь болельщиком «Кэпс», и мне нет необходимости искать оправдание для его поддержки», — отметил другой читатель.