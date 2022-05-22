«После освобождения своих земель Азербайджан пытается нормализовать отношения с Арменией. Мы должны объединить наши усилия, чтобы обеспечить будущее».

С данным заявлением выступил сегодня председатель комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч на 7-м трехстороннем заседании комитетов по международным отношениям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Шуше. Об этом пишет «Репорт».

Он добавил, что парламенты и их представители должны работать на будущее как представители своего народа. Турция поддерживает Азербайджан и верит, что отношения между Арменией и Азербайджаном вскоре улучшатся и в регионе установится прочный мир и стабильность.