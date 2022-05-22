22 мая в Верховной Раде выступил президент Польши Анджей Дуда, сообщил в Facebook спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина – это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев стать на колени», — процитировал он польского президента.

Стефанчук опубликовал видео выступления Дуды, назвав его первый иностранным лидером, который лично выступил в парламенте Украины после полномасштабного вторжения российских войск.

«Впервые зал Верховной Рады слышит такие громкие аплодисменты», – подчеркнул спикер.





