Председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон заявил, что южнокорейская компания инвестирует еще $5 млрд в США, передает ТАСС.

«Сегодня я хочу привлечь внимание к дополнительным инвестициям, связанным с будущим нашей компании. Hyundai Motor Group планирует инвестировать дополнительно $5 млрд [в США] до 2025 года», — сказал Чон Ый Сон. По его словам, эти инвестиции укрепят сотрудничество южнокорейской корпорации с американскими предприятиями в таких сферах, как робототехника, искусственный интеллект, создание беспилотных автомобилей.