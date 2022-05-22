Служба безопасности Украины предотвратила проникновение российской агентуры в ряды боевого подразделения ВСУ, сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

«На Житомирщине СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Установлено, что житель Киевской области был завербован врагом в начале полномасштабной агрессии РФ.

Во время временной оккупации одного из населенных пунктов он ориентировал захватчиков на местности, собирал данные о дислокации украинских войск и давал «наводку» на адреса проживания бывших участников АТО», сообщил Дехтяренко.

Детали: По словам Дехтяренко, кроме этого, злоумышленник «подсказывал» российским военным места для скрытого размещения вражеской техники вблизи социальной инфраструктуры и жилых домов.

По данным СБУ, после деоккупации населенного пункта российский агент получил другую задачу и добровольно обратился в местный военкомат – хотел, чтобы его взяли в одну из воинских частей.