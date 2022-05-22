В Азербайджане выявлен еще один случай заражения коронавирусом, 5 человек вылечились, сооющает Оперативногый штаб при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 708 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 950 человек вылечились, 9 710 скончались, число активных больных — 48.

За прошедшие сутки проведено 2 587 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 869 996 тестов.