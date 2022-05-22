В рамках «Марафона занятости» обеспечены работой около 2,3 тыс. членов семей шехидов и участников войны.

К данной акции, запущенной в июне прошлого года Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, присоединились уже 642 работодателя, которые представили 4 363 вакансии., сообщили в ведомстве

В рамках марафона, являющегося значимой поддержкой в трудоустройстве членов семей шехидов Отечественной войны и военнослужащих, получивших ранения в ходе боев, обеспечены работой 2 275 человек (1 888 участников войны и 387 членов семей шехидов).

Желающие присоединиться к марафону работодатели могут разместить вакансии, а члены семей шехидов и участники Отечественной войны — информацию о себе по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.