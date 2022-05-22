Из-за сильной девальвации 3 миллионов рублей выплаты за ранения на войне в Украине оккупантов не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке, сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный их вотрудниками.

Так российский военный, уже получивший деньги за ранение, рассказывает, что купил себе подержанный автомобиль Volkswagen polo 2012 года выпуска. Жалуется на цены, мол, собственное жилье ему не по карману, потому что однокомнатная квартира в Астрахани стоит 4 миллиона российских рублей.

Его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию «люлей» от ВСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».