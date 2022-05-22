Президент США Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном. Однако при условии, что лидер Северной Кореи серьезно отнесется к диалогу, сообщает ABC News.

С соответствующим заявлением Байден выступил во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, с которым он обсудил рост количества ракетных запусков Северной Кореи и безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

«Что касается того, встречусь ли я с лидером Северной Кореи, это будет зависеть от того, искренен ли он и серьезно ли настроен», — сказал Байден.