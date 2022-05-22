Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Джорджтаунском университете пошутил, что хотел бы посвятить песню «Мы больше никогда не будем вместе» певицы Тейлор Свифт президенту РФ Владимиру Путину, намекнув, что США не планируют налаживать отношения с Россией.

«Да, Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт как вступительного оратора… Мои сотрудники не разрешили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление «We Are Never Ever Getting Back Together» президенту Путину. Но мне сказали, что это будет «недипломатично, отметил Блинкен».