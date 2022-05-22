Власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно, заявил сербский президент Александр Вучич.

Журналисты спросили главу государства в субботу о предложении части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

«Я и сегодня не услышал позиции «за» или «против» санкций – (говорят – ред.) если что-то будет, то можно, а если не будет – нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют – введите санкции, и мы знаем, какова их политика. Наше дело – бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», — заявил Вучич в эфире TV Pink.