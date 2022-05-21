Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Герхард Шредер после ухода из совета директоров «Роснефти» должен покинуть и другие посты в России, сообщает ТАСС.

Он отметил, что за решением политика об уходе с этой должности должны последовать и решения относительно других его постов в РФ.

Шредер являются членом Социал-демократической партии Германии, с 1998-го по 2005-й он был главой кабинета министров ФРГ. Шредер также возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.