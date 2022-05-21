МЧС Беларуси окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров, сообщило в субботу министерство.

«Авиация МЧС Республики Беларусь окажет помощь в борьбе с лесными пожарами на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Отмечается, что 19 мая в соответствии с решением президента республики два вертолета Ми-8 и группа специалистов направились в Турцию для выполнения задач по тушению пожаров в экосистемах. А 21 мая они прибыли в точку назначения.

В МЧС заметили, что сотрудничество Беларуси и Турции в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет многолетний опыт. В 2021 году в ходе ликвидации пожаров в Турецкой Республике белорусские авиаторы выполнили 295 боевых вылетов с общим налетом более 468 часов, осуществили 1514 сливов воды на очаги пожаров, а также доставили к местам пожаров 740 групп спасателей.