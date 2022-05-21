Американское Министерство обороны продлило поставки вооружения Вооруженным силам Украины для противостояния агрессии РФ.
Об этом сообщается в Twitter Пентагона.
Американские военные погрузили новую партию техники для ВСУ. Транспортный самолет в скором времени доставит гаубицы Украине.
«Пилоты Воздушных сил закрепляют 155-мм буксированные гаубицы M777 для перевозки в рамках безопасности помощи США Украине», – говорится в сообщении.
Украинский Генштаб отреагировал на очередные поставки американского оружия. «ВСУ благодарны за поддержку и помощь», – коротко прокомментировали груз в ведомстве.
Добавить комментарий