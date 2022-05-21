По состоянию на 31 декабря 2021 года внешний государственный долг составил 8135,7 млн. долларов США, или 14,9% ВВП на 2021 год, при этом прямой внешний государственный долг составил 7393,4 млн. долларов США (13,5% ВВП), обязательства по государственным гарантиям на иностранные займы, привлеченные государственными предприятиями, — 742,3 млн долларов США (1,4% ВВП).

Об этом говорится в «годовом отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год».

По сравнению с началом отчетного года объем внешнего государственного долга сократился в номинальном выражении на 685,8 млн. долларов США, или на 7,8%.