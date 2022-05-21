Первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в швейцарском кантоне Берн, сообщил Федеральный департамент общественного здравоохранения страны.

«В настоящее время в Европе и Северной Америке растет число случаев оспы обезьян. Первый случай также был подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Второй и третий случаи заражения человека оспой обезьян подтверждены в Германии. Об этом в субботу сообщило берлинское ведомство по делам здравоохранения.

«Состояние пациентов стабильное. Цепочка контактов устанавливается», — отмечается в релизе. «Повода для паники нет, есть повод проявлять внимательность», — заявила сенатор по вопросам здравоохранения Ульрике Гроте.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был зафиксирован в ФРГ в четверг в Баварии.