Польша передала Украине почти весь свой резерв запасных частей и вооружения для самолетов МиГ-29, утверждает польский портал Onet.

«Вместо истребителей МиГ-29 Польша предоставила Украине огромный запас запчастей и вооружения для этих машин. Благодаря этим поставкам ВВС Украины могут на постоянной основе восстанавливать боеспособность своих самолетов. Пока же, по мнению экспертов, Украина на удивление хорошо справляется в воздухе с превосходящими силами России. Однако она ждет новых самолетов. Она просит не только постсоветский МиГ-29, но и американский F-16 или шведский Gripen», — пишет издание.