Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которого призвал эту страну прекратить оказание поддержки террористическим организациям, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган в ходе разговора отметил, что Турция до настоящего времени поддерживает политику открытых дверей НАТО и считает солидарность в рамках альянса как с точки зрения безопасности стран — участниц организации, так и коллективной безопасности основной его ценностью», — говорится в сообщении.

«Президент заявил о необходимости прекращения оказания Швецией политической, финансовой поддержки и поставок оружия террористическим организациям», — отметил Эрдоган.

Эрдоган также в субботу провел переговоры с лидером Финляндии. Он заявил, что игнорирование угрозы террористических организаций не соответствует духу НАТО, сообщили в канцелярии президента Турции.