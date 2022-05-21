Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала подтвержденные случаи заражения людей оспой обезьян в 11 странах. Об увеличении числа заболевших в мире сообщает ТАСС.

Согласно полученным данным, на сегодняшний день подтверждены 80 случаев заражения, около 50 расследуются. Отмечается, что по мере расширения эпиднадзора возможны сообщения о новых случаях заболевания.

При этом в ВОЗ обратили внимание, что зафиксированные случаи относятся к категории нетипичных, поскольку оспа распространяется в неэндемичных странах. В настоящее время организация работает над тем, чтобы выявить причины вспышек и возможную степень распространения заболевания. Оспа распространяется «при тесном контакте», в связи с чем наибольшему риску подвержены лица, тесно контактирующие с инфицированными, добавили в ВОЗ.