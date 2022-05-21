Верхняя палата парламента Казахстана — Сенат — принял закон, который прекращает действие в стране Соглашения между правительствами государств Содружества Независимых Государств (СНГ) о принципах налоговой политики. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что упомянутое соглашение было подписано в 1992 году, в период становления независимых постсоветских государств. Его целью было проведение согласованной налоговой политики на основе унификации правил налогообложения. По мнению казахстанских сенаторов, в 2022 году документ потерял актуальность.

Соглашение СНГ о согласованных принципах налоговой политики включало договоренность применять единый перечень основных налогов. Кроме того, оно помогало решить вопрос соблюдения ранее заключенных СССР соглашений с иностранными государствами, при этом избегая двойного налогообложения.