Экономический рост в США в этом году опередит развитие экономики Китая впервые с 1976 года, считают экономисты, опрошенные Bloomberg.

Карантин в Китае означает, что страна в своем экономическом росте рискует отстать от США впервые за полвека, что может привести к смене политических ролей, отмечает издание. Вторая по величине экономика мира вырастет всего на два процента в этом году. ВВП США, по прогнозам, увеличится на 2,8 процента.

США, несмотря на то что они изо всех сил пытаются справиться с высокой инфляцией, по-прежнему движутся за счет высокого уровня найма и потребительских расходов. Рост китайской экономики тормозят вспышки коронавируса. Президент США Джо Байден уже заявил, что Америка обогнала Китай. «Впервые за 20 лет наша экономика росла быстрее, чем экономика Китая», — отметил он, говоря о данных по ВВП за январь.