Представители США, Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии покинули встречу министров торговли на саммите АТЭС в Бангкоке во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова, сообщает Reuters, ссылаясь на слова источников. В МИД Таиланда подтвердили эту информацию.

Неназванный дипломат сказал, что представители пяти стран покинули встречу в знак протеста против «незаконной агрессивной войны России в Украине и ее экономических последствий в регионе АТЭС».

Еще один дипломат заявил, что пять стран, устроивших протест, хотели «более решительных формулировок в отношении войны» в заключительном заявлении АТЭС, которое опубликуют 22 мая.

По словам тайского чиновника, делегации пяти стран вернулись на встречу после того, как Решетников закончил свое выступление.