Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против необдуманных санкций в отношении России, так как они сопоставимы с действием атомной бомбы и ведут к голоду и массовой миграции. Об этом сообщает ТАСС.

«Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что санкции в отношении России равняются одной атомной бомбе, это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе», — подчеркнул Орбан.

Обращаясь к президенту Сербии Александру Вучичу, премьер-министр Венгрии уточнил, что стране тяжело, потому что она является членом Евросоюза.

«Тяжело быть умным в такой тяжелой ситуации», — добавил Орбан, отметив, что голод вызовет волну миграции. В этом году, по его словам, героями будут работники сельского хозяйства, от которых будет зависеть продовольствие.