Ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели назвал в субботу несвоевременным и ненужным вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

«Принятие Швеции и Финляндии в «зал ожидания» для вступления в НАТО на данном этапе является самым оправданным шагом. Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий», — сказал он в ходе выступления перед сопартийцами.

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает продолжение войны в Украине. На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества», — добавил он.