Сбежит ли Пашинян под «крышу» Вашингтона или Армения останется форпостом России на Южном Кавказе? Если вчера такой вопрос казался бы фантастикой, то сегодня эксперты всерьез обсуждают такой ход событий. В нынешней геополитической реальности, когда на фоне грозящих из Вашингтона «вторичных санкций» и не только их, политэкономическое сотрудничество с Россией становится весьма токсичным. Кому как не Армении с ее вечно «флюгерной» политикой начать сигнализировать Западу и наводить мосты. Всемирно известное армянское вероломство – это тот ход, что всегда учитывает Москва, стараясь держать Ереван на «коротком поводке». Но сбежит ли в этот раз из-под «колпака» Кремля Пашинян?

На днях в Армении случилось, на первый взгляд, достаточно обыденное для митингующего Еревана происшествие. За участие в акциях протеста был арестован сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова — Игорь Хачатуров. Казалось бы, мало ли кто сейчас участвует в митингах в Ереване: например, на этом же митинге был арестован и сын экс-президента Армении Кочаряна. Однако, если вспомнить, что Игорь Хачатуров напрямую связан с лейблом ОДКБ и бывшим генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, за арест которого в свое время Москва всерьез разозлилась и начала точить «зуб» на Пашиняна, можно выстроить некую логическую цепочку интересных последовательностей.

Ведь не случайно несколькими днями ранее мы наблюдали настоящий казус, не закулуарных, а самых что ни на есть «публичных» отношений Еревана и Москвы. А именно, всплеск раздражения и критики которые обрушил на ОДКБ на самом саммите этой организации премьер Пашинян. Казалось бы, с чего? Но если учесть информацию, поступающую из различных надежных источников, о том, что в ходе закрытой встречи с Путином Пашинян настойчиво и долго просил запустить, на манер Казахстана, войска ОДКБ в Ереван для подавления ни много, ни мало, уличных митингов и поддержки его — Пашиняна режима , то многое становится ясным и понятным. Как известно, на это Пашинян получил категоричный отказ. А если еще вспомнить то, что Путин на самом саммите ОДКБ активно уклонялся от встречи с Пашиняном, явно находясь в курсе предстоящих запросов Воваевича, ситуация проясняется еще больше.

По сути, сейчас в Ереване происходит то, что можно запросто назвать «кремлевским гамбитом», где подпитываемые российскими деньгами и моральной поддержкой Москвы армянские реваншисты грозятся напрочь свергнуть «прозаседавшегося» Воваевича. Вполне очевидно, что Кремль играет в двойную игру, где присутствует желание всерьез напугать Пашиняна, либо устроить ему «темную» по кремлевским правилам.

Явное нежелание Москвы подыгрывать Пашиняну и одновременно науськивание Кочаряна, Саргсяна, четко указывают Воваевичу сегодняшние реалии. А экспертам и наблюдателям — явный повод утверждать о том, что «американский поход» Пашиняна скоро состоится. И кто тут первый начал, сказать сложно – то ли Пашинян, заявивший как-то Путину о своих проамериканских планах и теперь находящийся в положение «мальчика для битья», то ли Воваевич всерьез обиделся на Москву и теперь пытается поправить свои шаткие позиции в Армении и отыграться.

Ведь уличные митинги в стране явно в пике своей «формы». И вот мы наблюдаем наконец ответные действия Пашиняна – массовые задержания митингующих, число которых бьют рекорды всех «оранжевых» армянских революций, а также знаковое задержание сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова. Если учесть, что Игорю Хачатурову вменяется в вину не просто участие в незаконном митинге, а нападение на служителя правопорядка, по которому ему светит до пяти лет в тюрьме, выводы можно делать еще дальше. Любящий «знаковые» задержания своих оппонентов и другие формы их публичного наказания Пашинян явно сигнализирует из Армении Москве – накуси-выкуси. Впрочем, не будем далеко ходить – задержание сына Кочаряна тоже по всей видимости этакий «привет» Путину от Пашиняна.

Между тем «американская история» Пашиняна явно — не бред Москвы. Как-то очень не случайно, накануне, посол США в Армении дала высокую оценку Николу Пашиняну и его политической команде. Тут наличествуют весьма знаковые цитаты. По ее словам, «США обрели хорошего партнера в лице правительства Армении на пути к реформам, в том числе в сфере демократии, борьбы с коррупцией, развития экономики».

Занимательны и другие факты. Так 20 мая армянским журналистам не разрешили войти в здание гостиницы Marriott Armenia Hotel в Ереване, в одном из залов которой проходил форум международной организации Freedom House на тему «Армянская демократия». Между тем в Армении в последние дни активно проводят свои акции и другие проамериканские НПО в Армении. Так, что в ближайшие дни можно ждать и других интересных политических сенсаций из Еревана, которые вызовут озабоченную гримасу Кремля.

В. Мансуров