21 мая около 02:12 пограничный наряд погранзаставы в селе II Шыхлы Газахского района обнаружил признаки нарушения государственной границы в направлении из Азербайджана в Грузию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Застава была поднята по команде «К оружию!», территория была оцеплена.

В результате принятых мер задержаны шесть граждан Азербайджана, включая пятерых малолетних детей, которые пытались нарушить государственную границу и перебежать в Грузию.

В ходе расследования было установлено, что Букавадзе Айбениз Рафиг гызы (1997 г.р.) находилась в розыске за совершение аналогичных деяний.

Продолжаются оперативно-следственные меры.