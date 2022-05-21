Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе 22 мая обсудят предложенные сторонами пункты по началу переговоров вокруг соглашения о мире, заявил в субботу секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Повестка следующая: предложенные Арменией и Азербайджаном пункты для урегулирования отношений или начала мирных переговоров, вопросы возвращения пленных и выяснения судеб без вести пропавших лиц, вопросы разблокирования региональных коммуникаций, вопросы начала работы двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ», — сказал Григорян армянскому госинформагентству «Арменпресс».

По его словам, главы не планируют подписывать какой-либо документ.

Встреча Алиева и Пашинян в Брюсселе состоится при участии главы Европейского совета Шарля Мишеля.