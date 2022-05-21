В российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты сыграли ключевую роль для обеих сторон, хотя они и пострадали от высоких потерь. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех, считают в Лондоне .

Россия попыталась реализовать концепцию «разведывательного удара», которую она усовершенствовала в Сирии. При ней используются разведывательные БПЛА для определения целей, которые потом поражаются авиацией или артиллерией.

Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

Российские самолеты в основном продолжают избегать полетов над украинской территорией — вероятно, из-за угрозы со стороны украинских зенитно-ракетных комплексов.

Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки российских сил будут еще больше ухудшаться, что негативно скажется на оперативной эффективности.