Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил возражения Анкары против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских вооруженных формирований, считающихся в Турции террористическими. Кроме того, как известно, эти страны ввели санкции на поставки оборонной продукции в Турцию после начала военной операции против курдских боевиков в Сирии в 2019 году.

Сотрудник Minval.az обратился за комментарием по данному вопросу к председателю Конгресса азербайджанцев Швеции Эмилю Мирзоеву, являющемуся также и главой Аналитического центра политических ситуаций, много лет проживающему в Швеции и, соответственно, имеющему возможность наблюдать за ситуацией в стране.

Мирзоев отметил, что претензии господина Эрдогана имеют весьма серьезную почву, так как на самом деле существует очень много вопросов к Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической, но члены которой довольно вольготно чувствуют себя в Швеции:

– Они занимаются общественной деятельностью и политикой, кроме того, участвуют в разных собраниях – как политических, так и общественных. Я бы разделил курдские организации на три части: курды-христиане, курды-мусульмане, многие из которых поддерживают турецкое государство и турецкий флаг, территориальную целостность Турции и не имеют никаких претензий к этой стране (кстати, это относится и к турецким курдам). Но есть и такие курды, которых я бы не разделял исключительно по этническому признаку, а назвал бы одним единственным словом – террористы. Я не знаю, являются ли они на самом деле официальными членами РПК, но они преподносят себя таковыми и разъезжают по стране с флагами этой организации. Но тем не менее, они юридически зарегистрированы как этнические организации – в них есть курды из Ирана и Ирака, из Ливии. Швеция — государство, которое очень лояльно относится к этническим группам, создает все условия и финансирует их. Я, как руководитель этнической группы, знаю, как это все происходит. Правительство выделяет миллионы крон и все организации довольно-таки активные. Кроме того, в политической элите есть очень много лиц, ведущих двойную игру: в политике они не допускают ошибок, а, с другой стороны, поддерживают эту организацию — это видно невооруженным глазом, и вовсе не нужно быть политиком, чтобы это понять. Например, сбор финансов для рабочей курдской партии на мелком бизнесе, к примеру, на ресторанах. И это знаю не только я, а и любой человек, проживающий в Швеции, и правоохранительные органы нашей страны тоже об этом знают.

Я хотел бы отметить еще одну несуразицу: организация «Бозгурд» (серые волки) в Швеции почему-то объявлена террористической, что на самом деле смешно. Но тем не менее, это факт: все слоганы и атрибутика «Бозгурд» в Швеции строго-настрого запрещены.

Плюс ко всему, курды, относящие себя к террористической РПК, активно участвуют в политике Швеции и поэтому у них есть ресурсы, есть информация о финансировании. И потому я думаю, что именно поэтому у господина Эрдогана довольно много серьезных вопросов к правительству Швеции.

— Готова ли Швеция с учетом своего рвения в НАТО поменять позиции по этому вопросу?

— Дело в том, что членов РПК, означенных в списке, предоставленном Турцией, в Швеции преподносят как публицистов, писателей и общественных деятелей, «узников совести», уехавших по политическим мотивам. Шведские политики разделяют требования Эрдогана на три части: закрытие рабочей партии, эмбарго, введенное в 2019 году в связи с продажей оружия в ходе сирийского конфликта, а также вмешательство в дела Турции. А сама по себе Швеция – нейтральное государство, на вступление в НАТО эту страну толкал премьер-министр, и толкал довольно активно. На самом же деле, существовал вопрос альянса с Финляндией, так как это государство граничит со Швецией, с целью совместного противостояния угрозам, если таковые появятся. Но потом все это перешло из вопроса альянса с Финляндией в вопрос членства в НАТО.

Кроме того, у Швеции есть остров Готланд, географически очень удобный для расположения на нем соответствующего локационного оборудования для слежки за всем миром. Еще Советский союз в свое время проявлял острый интерес к этому острову и Россия даже предлагала взять в аренду остров. И потому у Швеции есть серьезные опасения насчет России. Отмечу еще один момент: Швеция, хоть и имеет небольшую армию, но все же армия эта весьма продвинута в плане военных технологий, с отлично развитыми самолетостроением и подводными лодками. А значит, Швеция не просто так вступит в НАТО, она внесет свою лепту. Но в тоже время, финансовое вступление в НАТО будет нагрузкой для граждан страны: налогоплательщики будут платить больше денег в казну.

Так что все будет зависеть от того, насколько Эрдоган будет настойчив в своих требованиях. А для Швеции в юридическом смысле нет никаких проблем, они могут этот вопрос решить за короткое время.

Яна Мадатова