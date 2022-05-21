Законодательное собрание Оклахомы 19 мая приняло закон, который практически полностью запрещает аборты. Об этом сообщает CNN.

Документ запрещает прерывать беременность на любой ее стадии, начиная с момента оплодотворения, которое определяется как «слияние сперматозоида с яйцеклеткой».

В качестве исключений аборты можно будет делать при угрозе жизни или здоровью матери, а также в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста — если об этом подано соответствующее заявление в полицию.

При этом из-под действия закона выводятся таблетки и другие средства экстренной контрацепции — их использование не будет приравниваться к аборту.