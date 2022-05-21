Турция проявила интерес к восстановлению после войны Харькова и Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Синегубов отметил, что предложений от стран, желающих восстанавливать Харьковскую область, есть несколько.

«Сейчас ведутся переговоры с Офисом президента, я участвовал в нескольких подобных встречах. В частности, Турция была заинтересована в том, чтобы взять шефство над восстановлением города Харькова и Харьковской области. Знаю, что есть несколько предложений, но это будет решать Офис президента на уровне международной политики», – сказал он.