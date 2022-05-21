Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган договорились совместно работать над разблокировкой каналов поставки зерна с Украины. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в пятницу канцелярией главы британского правительства по итогам его разговора с Эрдоганом.

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«Премьер-министр приветствовал ведущую роль Турции в разрешении [украинского] кризиса, они договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие», — отмечается в заявлении Даунинг-стрит.

Джонсон также призвал Эрдогана разрешить противоречия с Финляндией и Швецией до июньского саммита НАТО.

«Он призвал президента Эрдогана работать вместе со шведскими, финскими и натовскими партнерами, чтобы разрешить любые обеспокоенности перед саммитом [альянса] в следующем месяце в Мадриде, и сказал, что Великобритания готова оказать поддержку», — отмечается в заявлении.

Как добавили на Даунинг-стрит, Джонсон заявил собеседнику о рисках, которые, по его мнению, Россия представляет для своих европейских соседей, и в этой связи «подчеркнул, что Финляндия и Швеция были бы ценным дополнением для альянса НАТО».