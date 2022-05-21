Украинские военнослужащие заметили и угнали боевую машину пехоты командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ капитана Дмитрия Фурдуя.

Об этом главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

«Только что во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого противником берега Северского Донца вместе с украинскими воинами заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя», – написал он и опубликовал фото.

Также Бутусов анонсировал репортаж с «распаковкой БМП». Где именно военные нашли БМП оккупантов, он не уточнил.