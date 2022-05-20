США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится, передает телеканал CNN со ссылкой на «многочисленных» американских чиновников.

Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине, потребовавшей коллективных мер для усиления «восточного фланга» североатлантического альянса.

«США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членами НАТО», — сообщил CNN.