В Минобороны РФ заявили, что подземные сооружения «Азовстали» перешли под полный контроль российских вооруженных сил.
По их информации, «всего сдались 2 439 боевиков и украинских военных, заблокированных на «Азовстали».
Что касается командира полка «Азов» Дениса Прокопенко, то его вывезли в специальном бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним».
«Шойгу доложил Путину о «полном освобождении» «Азовстали» и Мариуполя», — добавили в Минобороны.
Такой лилний неприязнь ощущает народ Мариуполя к Прокопенко, что желает его видет в броневике ленина с символикой гитлера » z» на борту! Чушь несут рашисты как всегда! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦