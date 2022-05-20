В Минобороны РФ заявили, что подземные сооружения «Азовстали» перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

По их информации, «всего сдались 2 439 боевиков и украинских военных, заблокированных на «Азовстали».

Что касается командира полка «Азов» Дениса Прокопенко, то его вывезли в специальном бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним».

«Шойгу доложил Путину о «полном освобождении» «Азовстали» и Мариуполя», — добавили в Минобороны.