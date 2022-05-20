В Украине намерены заново построить легендарный самолёт «Мрия». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как известный, первый и единственный экземпляр крупнейшего в мире грузового самолета уничтожили силы РФ.

Строительство нового самолёта обойдется минимум в $800 млн.

«Я обращался к президенту Турции с предложением построить вторую «Мрию» но денег мы не нашли. Однако это вопрос не денег, это вопрос амбиций. Это вопрос имиджа нашего государства и всех прекрасных профессиональных летчиков, погибших на этой войне», – подчеркнул Зеленский.

Новая «Мрия» будет посвящена памяти погибших украинских пилотов.