Глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Украина будет продолжать боевые действия, пока не вытеснит российские войска со всей своей территории, включая Крым и другие регионы, захваченные Москвой в 2014 году.

В интервью изданию The Wall Street Journal он подчеркнул, что Украина имеет четко определенные границы, согласованные в 1991 году. Кроме того, генерал в очередной раз призвал мир предоставить ракетные комплексы средней и большой дальности, ведь только они способны ускорить контрнаступление.

В ближайшие месяцы, по словам генерала Буданова, военные сосредоточатся на изгнании России из регионов, которые государство оккупировало в 2014 году, а также в начале полномасштабного наступления в феврале.

«Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года», – сказал Буданов, имея в виду год обновления независимости Украины.

В ходе беседы с журналистами начальник ГУР МО Украины отметил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно требуются ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного,