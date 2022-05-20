В центре Риги проходит шествие «за освобождение от советского наследия», организаторы выступают за снос советских памятников по всей стране и выдворение всех нелояльных к Латвии лиц, сообщает портал Delfi.

«В центре Риги проходит шествие «За освобождение от советского наследия». Организаторы предполагают, что в нем могут принять участие около пяти тысяч человек», — говорится в сообщении.

«Требования организаторов шествия не ограничиваются сносом памятника в парке Победы: они настаивают, что подобные мемориальные сооружения должны быть снесены по всей стране, а нелояльных граждан нужно лишать гражданства, выдворять из страны и запрещать им куда-либо баллотироваться», — сообщает Delfi.