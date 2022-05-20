Грузия, Азербайджан, Турция и Армения провели консультации о скоординированной и бесперебойной перевозке грузов.

Данную информацию приводит администрация правительства Грузии. Переговоры прошли при координации Грузии.

В ходе обсуждения под председательством Ираклия Гарибашвили было отмечено, что со стороны Грузии задержек в грузоперевозках нет. Было заявлено, что некоторые недочеты в этом направлении связаны с инфраструктурой на противоположной стороне, а вопрос с таможенно-пропускным пунктом “Ларс” — с ремонтными работами.

Также были решены вопросы, связанные с транспортировкой скоропортящихся продуктов.