Сегодня президент США Джозеф Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

«От имени американского народа поздравляю Вас и азербайджанский народ с Днем независимости.

В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республикой. Наше сотрудничество за минувшие 30 лет в области диверсификации энергетических источников и международной безопасности в важный момент истории приносит свои плоды, Азербайджан играет значимую роль в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового рынков. Поддержка Азербайджаном суверенитета Украины, а также оказываемая им помощь Украине в гуманитарной и энергетической сферах являются важным посылом. Мы также одобряем Ваш значительный вклад в глобальную борьбу с терроризмом.

Сейчас наступило время надежды на важную возможность для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией и налаживанию Азербайджаном экономических, транспортных связей и связей между людьми, что приведет к процветанию Кавказского и Транскаспийского региона. Мы призываем Азербайджан предпринять целенаправленные шаги в области демократического управления и реформ, защищающих права и фундаментальные свободы всех азербайджанцев.

В этот глобальный нестабильный период, когда Россия, развязав войну против Украины, пытается вывести из строя основные устои международной безопасности, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою поддержку независимости и суверенитета Азербайджана. В предстоящие годы и десятилетия мы намерены еще более расширить наши отношения.

Передаю азербайджанскому народу в День независимости свои наилучшие пожелания».