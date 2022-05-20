Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до 39% — самого низкого уровня за время президентства. Об этом говорится в публикации агентства Associated Press.

«Согласно опросу Центра общественных исследований Associated Press-NORC, только 39% взрослого населения США одобряют работу Байдена на посту президента, что ниже даже отрицательных оценок месяцем ранее», — сказано в сообщении.

Согласно данным опроса, в котором принимали участие 1172 жителя США, лишь двое из десяти взрослых говорят, что Штаты движутся в правильном направлении. Падение рейтинга Байдена также зафиксировано среди демократов. В опросах AP-NORC, проведённых в 2021 году, показатель одобрения американского лидера у них никогда не опускался ниже 82%, а сейчас он составляет 73%.

Как подчёркивается в материале, выводы исследования отражают широко распространённое чувство раздражения в стране, сталкивающейся с комплексом проблем, среди которых инфляция и насилие с применением огнестрельного оружия.