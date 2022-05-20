Сегодня в Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Лерике, Лянкяране, Астаре, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шабране, Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе была гроза, временами шел дождь, в Шахдаге выпал снег.

Данную информацию приводит Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР.

Отмечается, что в в селах Сеюдлю, Гарабаг, Пиргулу Гядабейского района выпал мелкий град.

Северо-западный ветер временами усиливался до 24 м/с в Нафталане, 20 м/с — в Нефтчале, 18 м/с — в Агдаме, Гяндже, Тертере, 16 м/с — в Барде, 30 м/с — в Баку и на Абшеронском полуострове, 21 м/с — на Нефтяных камнях, 20 м/с — в Аляте, Пираллахи, 19 м/с — на острове Чилов.

По данным станции Нефтяных камней, высота волн достигала 3.6 метров.

Ветреная и дождливая погода сохранится до утра 21 мая.