Первые поставки зенитных установок Gepard из Германии на Украину состоятся в июле. Об этом сообщает dpa agency.

По данным агентства, об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Лампрехт в разговоре с украинским коллегой Алексее Резниковым.

Ранее издание Welt сообщило, что Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard.

Германия анонсировала передачу Gepard Киеву 26 апреля. При этом источник назвал выбор именно этого оружия неожиданным, так как снарядов к ним не было еще с конца февраля. Как сообщает издание, поставки сорвались из-за запрета Швейцарией реэкспортировать вооружение в зону боевых действий. В этой стране выпускаются боеприпасы для Gepard.