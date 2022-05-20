Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отметил отсутствие прогресса в вопросе разблокирования экономических и транспортных связей между его страной и Арменией, сообщает пресс-служба кабинета министров республики.

«Несмотря на продолжающиеся встречи в рамках трехсторонней рабочей группы [на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении], не наблюдается прогресс по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе в соответствии с пунктом 9 трехстороннего заявления», — сказал глава азербайджанского правительства, выступая в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

Асадов отметил, что Азербайджан ожидает полного выполнения Арменией обязательств, взятых на себя в рамках трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года. Он, в частности, выразил озабоченность азербайджанской стороны тем, что «пункт 4 трехстороннего заявления, предусматривающий вывод за пределы территории Азербайджана армянских вооруженных формирований, пока остается невыполненным».

Азербайджанский премьер добавил, что Баку «ожидает серьезного прогресса по обоим вопросам в ближайшее время и считает необходимым предпринять действия в этом направлении». Асадов подчеркнул, что открытие транспортных коммуникаций, создание разветвленной сети транспортных артерий, в том числе Зангезурского коридора, отвечают интересам народов всех стран региона.