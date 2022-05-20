Власти РФ считают приоритетными с точки зрения сферы финансов подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений и «стыковку» платежной системы «Мир» с национальными системами стран-участниц союза, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу.

«В области финансовых рынков видим в качестве приоритета подключение банков государств — участников СНГ к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, а также организацию межсистемной стыковки платежной системы «Мир» с национальными платежными системами, обеспечение раскрытия инфраструктуры для приема банковских карт», — сказал он.